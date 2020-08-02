شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس ينعى نجل النائب محمد المسعود: قلبى موجوع عليك والدنيا متسواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد فلوكس صديقه ميدا المسعود منظم الحفلات ونجل النائب البرلماني محمد المسعود، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر صورة له معلقا عليها :"الله يرحمك يا ميدا .... قلبي موجوع عليك ... بجد الدنيا اللي احنا ماشين نتخانق فيها و بتحارب فيها دي ماتسواش حاجه ..شاب زي الفل و قمر و رياضي ورجل أعمال ناجح .. والدنيا كانت قدامه ... المستقبل .. استحاله تفكر للحظه انو يموت .. دخل نام ماصحيش ... مات راح ..ادعوله بالرحمه".



فلوكس

وتابع :"وافهموا ان اي حد فينا ممكن يخش ينام مايصحاش .مهما كان رياضي مهما كان مين .. الله يرحمك و يغفرلك و يثبتك عندد السوال .. موتك وجعني يا حبيبي .. الدنيا دي ولا حاجه .. احنا ولا حاجه ..الله يرحمك و يغفرلك ... و يصبر اهلك".



فلوكس

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للنائب محمد المسعود على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفاة محمد محمد المسعود نجل نائب دائرة بولاق أبو العلا.

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وجاء فى الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي".. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب محمد المسعود وبهذه المناسبة الأليمة ندعو الله أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاه المغفور له بإذن الله نجله، ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.