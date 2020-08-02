هل الشرنوبي ممنوع من العمل إلا بإذن المنتجة سارة الطباخ ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل يحق للفنان محمد الشرنوبي التعاقد بنفسه على الأعمال الفنية؟ وما موقفه من التحذيرات التي وجهتها له المنتجة سارة الطباخ، بعدم الاتفاق أو التوقيع على أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر؟

حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" رد بالقول: "من الناحية القانونية القرارات الصادرة من اللجان التي شكلتها غرفة صناعة السينما ونقابة المهن الموسيقية، لم يكن بها ما يمنع الفنان من مزاولة مهنه أو التعاقد على أعمال جديدة، وبدليل حصوله مؤخرا على تصريح مزاولة مهنة، وبالتالي أحقيته في التعامل مع الشركات، والتعاقد حق أصيل له".

وأضاف: "طبقا لحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، لا يمكن لأي جهة منع الفنان من عمله وأن يحق للفنان العمل لحين حل النزاع القضائي، فهذا أمر مطروح أمام القضاء، ولا يحول دون تعامل الفنان محمد الشرنوبي مع الشركات، والحكم الصادر واضح وملزم بإلغاء قرار الجهات المعنية ومنها نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الفنان ومنعه من مزاولة المهنة، لكون النزاع مطروحا قضائيا".

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واختتم هلال بالقول: "للفنان محمد الشرنوبي كامل الحقوق المادية بما تحصلت عليه المنتجة، نتاج جهده وعمله".

الفنان محمد الشرنوبي من جهته أصدر بيانًا وجه خلاله الشكر للنقابات الفنية الثلاث، وغرفة صناعة السينما، أوضح فيه احترامه لها، ولرفضها قرار وقفه عن العمل.

وحذر الشرنوبي، في بيانه، سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو تسلم مستحقات مالية.

وكانت نشبت أزمة بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ وتم فسخ عقد التعاون بينهما.

