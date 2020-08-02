صورة- أحدث ظهور لـ"عمرو دياب" في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عبر خاصية "ستوري" انستجرام، صورة تجمعه مع النجم عمرو دياب. وظهر الهضبة يستمتع بالصيف في الجونة، ويلتقط صورة سيلفي مع الأصدقاء. وشارك منسي قبلها مجموعة صور جمعته بالفنانة غادة عادل والفنانة دينا الشربيني في الجونة. عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "يا بلدنا ياحلوة" والتي تبرز جمال محافظات مصر.

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