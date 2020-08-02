محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: توفيت الفنانة سامية أمين، زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش، عن عمر يناهز الـ 75عامًا اليوم.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر الوفاة.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:" رحلت الفنانة سامية أمين صباح اليوم نتمنى لها المغفرة.

وكان أعلن أحمد الدمرداش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدته، قائلًا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها"

قدمت الفنانة سامية أمين، عددا كبيرا من الأعمال المميزة، من بينها قصة الأمس، حضرة المتهم أبي، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزنيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز 75 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.