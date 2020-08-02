تراند اليوم : وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 81 سنة: صاحب أشهر عملين في الدراما بهذه الدولة العربية

خسر الفن العربي واحدًا من الذين أثروه بالعديد من الأعمال الفنية خلال الأعوام الماضية.



و توفي اليوم الكاتب والمسرحي العراقي عادل كاظم عن عمر يناهز 81 سنة بعد صراع مع المرض.