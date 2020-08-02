فن ومشاهير

بلاك تيما يُضيء الشمعة 16 فى الأوبرا

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 يحتفل فريق بلاك تيما بمرور 16 عامًا على تأسيسه فى دار الأوبرا المصرية، حيث يقدم حفلًا فى الثامنة مساء الأربعاء 5 أغسطس على مسرح النافورة، يضم باقة من أعماله الخاصة التى تمزج بين الموسيقي الغربية والشرقية

وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب، منها في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو.. وغيرها.


 جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم: أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الأوسط.
 

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