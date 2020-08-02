صور.. حنان شوقي تحتفل بالعيد مع محمد سعد

بعد غياب ٤ أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوقف الأنشطة الفنية في مصر، يعود من جديد برنامج "هوليود الشرق".

ويذاع البرنامج في الثامنة من مساء اليوم على قناة الشرقية العراقية من إعداد وتقديم الكاتب الصحفي والإعلامي محمد سعد.

ويحتفل بالعيد في حلقة خاصة يستضيف خلالها الفنانة حنان شوقي التي عاشت أجواء العيد في يوم كامل و تتحدث عن

ذكريات العيد في حي شبرا الشعبي العريق، الذي عاشت فيه طفولتها وشبابها، وتتناول أشهى المأكولات الخاصة بالعيد،

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كما تتحدث عن أهم الأعمال التي تناولت العيد؛ ويفاجئها الاعلامي محمد سعد بزيارة إلى السيرك حيث تستعيد أجمل أيام العيد الذي كانت تفضل الذهاب إلى السيرك فيها.



وتتضمن الحلقة عدداً من المفاجأت، حيث تكشف كواليس كليب المطرب إيهاب توفيق "هي دنيا"، وتنفرد بلقاء حصري معه وأيضاً مع مروضة الأسود المصرية العالمية فاتن الحلو التي تكشف الكثير من الأسرار عن عالم السيرك السحري ، وكذلك لقاء مع الفنانتين السوريتين الصغيرتين رفل وريم عبد القادر وغيرها من الفقرات المميزة احتفالاً بالعيد.

برنامج هوليود الشرق فكرة وإعداد وتقديم وإخراج الكاتب الصحفي محمد سعد، والمراسلين محمد سطوحي و فاطمة طارق وشيماء محي وتصوير ومونتاج خالد الوسواسي .