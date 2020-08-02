مدير أعمال الفنانة ماجدة الرومي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لا يحق لأحد تحريف أغنية بمثابة نشيد يجري في عروق اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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بابتسامة مليئة بالسخرية تلقفت الفنانة ماجدة الرومي عبارة “لا لا لا لا” التي ارتأى منظمو حفلة عيد الجيش أن تحل مكان عبارة “ان الثورة تولد من رحم الأحزان”.

وفي حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال”، قال مدير أعمال الفنانة الرومي عوض الرومي:” ان هنالك حقوقا أدبية وقانونية للشاعر نزار قباني كاتب الأغنية والملحن جمال سلامة.

وللفنانة ماجدة ولا أحد يحق له تحريف أغنية بمثابة نشيد يجري في عروق جميع اللبنانيين.

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وأشار الرومي الى أن من حرف المقطع “مش تعبان بالغنية”.

ورفض الرومي الخوض في الزواريب السياسية، مستكثرا حتى رفع دعوى على المنظمين.

وردا على سؤال عن التمكن من معرفة الجهة التي غيرت المقطع، قال عوض:”ما عرفنا ولا بدنا نعرف.. لا أحد يحل مكان الأصلي وماجدة للجميع وغنت الثورة والوطن وأكبر من هذه التفاهات”.