رئيس نادي إنتر ميلان يحسمها: ستنتهي مسيرة “ميسي” المهنية في برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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ونفى ماروتا الشائعات التي كانت تدور حول انتقال ميسي إلى سان سيرو واللعب في صفوف الإنتر بالقول: “سيكون من غير اللائق تأجيج الأوهام”.

حيث أكد الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، جوسيبي ماروتا، أن اللاعب الأرجنتيني ونجم فريق برشلونة ليونيل ميسي لن ينتقل من النادي الكاتالوني، بل سيبقى في الفريق الإسباني حتى اعتزاله.

وأضاف: “علينا أن نكون واقعيين. فالشائعات طوباوية وتمنّي النفس، لأن الجميع يحب أن ينضم ميسي لفريقه، ولكن من غير اللائق الجري وراء الأوهام والشائعات. علينا أن نعود إلى الواقع”.

وتابع قائلا: “ميسي لاعب رائع لكنه سيبقى في برشلونة الذي يعتبر الموئل المثالي له، وأعتقد أنه سيظل مع النادي لنهاية حياته المهنية”.

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وكان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد حسم مسألة انتقال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى الإنتر، مشيرا إلى أن “تحريك كاتدرائية ميلانو أكثر سهولة من توقيع إنتر ميلانو مع ميسي”.

جدير بالذكر أن عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، سينتهي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاءه في “كامب نو” مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.

لاسيما أن موقع سبورت بايبل ذكر أن “عرضا فلكيا” ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر مغادرة فريقه برشلونة الإسباني.

وأوضح المصدر أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لعرض 260 مليون يورو على ميسي إذا قرر ترك أسوار “الكامب نو” العام المقبل.