رسالة محبة من حسين الجسمي لشعب لبنان.. "كرمالك يا وطن"

نثر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أشكال الفرح على الجمهور الحاضر في مسرح "دبي أوبرا" والملايين من المشاهدين عبر قنوات mbc في حفل جماهيري مبهج.



وحمل الحفل جميع عناوين النجاح والرقي والتميز المرفقة بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.







ومن خلال رسالة محبة ودعم من الإمارات، شارك حسين الجسمي الشعب اللبناني بمداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة عبر قناة (mtv) اللبنانية، أعرب خلالها عن تهانيه ومحبته للبنان وجيشه بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسه.

وقدم بصوته وبرفقة عزف الفنان ميشيل فاضل على آلة البيانو أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وذلك ضمن أمسية احتفالية حملت عنوان "كرمالك يا وطن".







وشكلت مشاركة الجسمي لدى اللبنانيين رسالة أمل إيجابية من أجل المحبة والسلام، تفاعل معها الشعب اللبناني شكراً ومحبة، مؤكدين أنهم يشاركونه ووطنه الإمارات نفس المحبة والاحترام.

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وجاء حفل الجسمي في دار دبي أوبرا ضمن احتفالات وفعاليات مهرجان صيف دبي 2020، في عيد الأضحى المبارك، وهو حفل خيري حمل عنوان "حفل العيد والعطاء" والذي سيعود ريعه بالكامل لحملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "رؤية جديدة" لدعم أزمة الأطفال المتأثرين من جائحة كورونا، بالتعاون مع mbc الأمل.





وأعرب الجسمي خلال الحفل عن اشتياقه للقاء الجمهور، وقال: "صحيح نحن اليوم متباعدون في الجلوس، ولكننا متقاربون بالمحبة، متقاربون في الخير من أجل الأطفال، متقاربون في صناعة الفرح، شكراً دولتي الإمارات على هذا الحفل الخيري والجماهيري الأول في العالم.. شكراً دبي وشكراً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إتاحة الفرصة لإقامة هذا الحفل".





وتنقل الجسمي خلال الحفل عبر مجموعة من أغانيه، وقدم على آلة البيانو أغنية "أنا لها شمس" ثم تبعها بأغنيته الجديدة التي قدمها للمرة الأولى بعد أن صدرت قبل يومين "أهواك للموت" رافقتها صيحات التفاعل مع كلمات ولحن الأغنية، والتي حملت توقيع الشاعرة "العالية" ورؤية موسيقية وألحان لحسين الجسمي نفسه.





وشارك في الحفل الفنانة اللبنانية يارا ونخبة من مغنيي برنامج "أحلى صوت – ذا فويس كيدز".