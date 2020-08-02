شكرا لقرائتكم السيول تحاصر آلاف المنازل في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser سيول وفيضانات تغلق شوارع العاصمة السودانية.. وانهيار سد على النيل الأزرق يدمر 600 منزل في بوط



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