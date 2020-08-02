شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أيقنت أننى قوية بعد تجاوز المحن ولم أنكسر بعد طلاقى مرتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة السورية أصالة نصرى، على جمهورها عبر لقاء تليفزيونى جديد على شاشة تلفزيون الجديد، خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وهى الزيارة الثانية لها فى شهر يوليو الماضى، وعن سر زياراتها الكثيرة إلى لبنان، أكدت أن العلاقة التى تربطها بهذا البلد عميقة جدا، ولا تقتصر على الفن، وقالت: "تربطنى بلبنان علاقة عاطفية اختلطت ما بين الفن والانسانية، علاقة سوبر رائعة يعنى أروع شىء فى العالم.. هاى العلاقة تعنيلى.. موجودة بينى وبين اللبنانيين بشكل كتير قوى".

وأوضحت أن سبب زيارتها فى المرة الماضية قبل حوالى شهر كان بهدف تصوير غلاف ألبومها الخليجى الجديد الذى سيحمل عنوان "لا تستسلم"، وفيما يتعلق بقوة شخصيتها، قالت أصالة إنها لم تدرك مدى قوتها إلا مؤخرًا، وأنها لم تكن تحب وصف الآخرين لها بهذه الكلمة، وأضافت "تعرف إنو بس مؤخرًا أيقنت أننى قوية، كل عمرى بيقولوا عنى قوية وأنا مش حابة هالكلمة تنقال عنى، رفضتها تمامًا، أنا بحس حالى كتكوتة كلى شبر ونص مش معقول كون قوية.. وبعدين أكيد ظالمنى والله أنا كتير طيبة قوية بس طيبة.. إنما بآخر أربع خمس شهور، نعم، أيقنت أننى قوية كتير، ما أظننى شفت حدا بقوتى، لأننى تجاوزت ظروف ومحن صحية واجتماعية ونفسية مميتة، تجاوزتها كلها بس لأنى قوية، وصرت يمكن أكثر مرة بحب حالى، وبحب شكلى وبحب جسمى، وبحب وشى وبحب شعراتى، بطلت حط عدسات، مافى أى شىء يغلوش على الحقيقة اللى أنا بحبها، لون عينى من جوا، no extensions، شو رأيك إنو كمان مابدى أصبغ وطلعت شيباتى "الشعر الأبيض"، بدى شوف شعراتى، بدى شوف كيف الله راسمهم".

وفيما يتعلق بحادث "الجيت سكى" الذى تعرضت له مؤخرا مع الإعلامية بسمة وهبى، قالت أصالة إنه حادث بسيط جدًا ولم يستحق الضجة التى أثيرت حوله، وأضافت "هو حادث صغير جدا بس عمل صدى.. بسمة طارت مسكينة.. بس كان حادث بسيط".

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وعن علاقتها بالمصمم نيكولا جبران، قالت صولا: "نيكولا متبنينى.. نيكولا علاقتى فيه علاقة روح وانقسمت، علاقتى بنيكولا مش بس صداقة، صداقة تحولت لشى روحانى"، فيما نفت أصالة من أن تكون قد قدمت أى نصائح لابنتها شام فى زواجها الثانى، وقالت: "مافى حدا ينصح حدا، كل حدا لازم يتعلم من كيسو - أى حالته - أنا ما بنصح النصيحة بتاعت الأم، أنا بحكى معها قصص فيها علاقة فيى بدون ما يكون فيها نصيحة مباشرة.. ولادنا ما يسمعوا النصيحة المباشرة، بدنا نحكيلهم قصص يتعلموا من قصصنا أو يشوفوها".

وفى حديث عن تجاربها الصعبة خاصة بعد طلاقها الأخير من المخرج طارق العريان، قالت أصالة "أنا ولا مرة انكسرت، أنا يمكن زعلت بس ما انكسرت، أنا بالمرتين، وخاصة المرة الأخيرة كانت خبطتى كانت كتير كتير قوية، إنما خلتنى صير أحلى ما عندى، وما توقعت أكون هيك فى حياتى، من حيث كل شى، كل شئ تقوى كل شئ انثقل مبادئ انثقلت وكل شى صار مضبوط فى مكانو، وشام كذلك مش راح تنكسر عمرها، لأنها مسلحة بكل شئ قوى أمها وعلمها وكفاحها وعيادتها وحب الناس لها وأصدقائها وأصحابها، وكل هذا بيسلح من جوه وما بيكسر".