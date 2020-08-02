شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة دوا ليبا وأنور حديد برفقة "ديكستر" تحصد إعجاب المتابعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأيام تثبت أن النجمة العالمية دوا ليبا و صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد حيث يعيشان اهتمامات مشتركة، وهو ما تحاول النجمة الشهيرة أن تظهره للعالم .

وكشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " التي تضم أكثر من 49.6 مليون شخص عن تربيتها وأنور حديد البالغ من العمر ( 21 عام ) جرو أطلقا عليه اسم " ديكستر" ، وقد نشرت النجمة الشهيرة عدد كبير من الصور التي التقطتها لكلبها الجديد، و هي الصور التي حققت أكثير من 1.5 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط.

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يذكر أن دوا ليبا كشفت مؤخرا أنها بصدد إطلاق ريميكس لأغنية "Levitating" وهى إحدى أغنيات ألبومها الغنائى "Future Nostalgia" وهو الألبوم الذي حقق نجاح مذهل فور إطلاقه ، مع 3 من أهم إيقونات الموسيقى والغناء في العالم ، و قد كشفت دوا ليبا أنها ستقدم ريمكس أغنية " Levitating " مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسي اليوت بالتعاون مع دي جي The Blessed Madonna ، و من المقرر أن يتم إطلاق الأغنية يوم 14 أغسطس المقبل .



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