شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف كواليس أغنية "بم بم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو كشف فيه كواليس أغنيته "بم بم"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها أول أيام عام 2020، حيث حققت أكثر من 132 مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب" حتي الآن.





من ناحية أخري حرص الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بوصول عدد مشاهدات كليبة الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو، لـ 10 ملايين مشاهدة، ونشر رمضان، مقطع فيديو من اغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "الحمد لله كليب تيك توك تخطى الـ10 ملايين مشاهدة".

النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي"‎.

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وأشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة،مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة.

وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة".