فيلم "الغسالة" يقترب من 3 ملايين جنيه بعد 3 أيام من طرحه فى دور العرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم"الغسالة" يحقق إيرادات مرتفعة في ثانى أيام عرض بموسم عيد الأضحي السينمائي، حيث حقق ليلة أمس السبت 1,602,717، ليصبح إجمالى إيراداته منذ طرحه 2 مليون و800 ألف جنيه ، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال أيام عيد الأضحى، وما بعدها، وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم الغسالة هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا بعد قرار تشغيل السينمات بنسبة 25%.
بينما حقق فيلم "لص بغداد" 83,351 الف جنيه، وفيلم "الفلوس" 94,411 ألف جنيه وفيلم "بنات ثانوى" 3,853 آلاف جنيه.
فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
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