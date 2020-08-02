شكرا لقرائتكم خبر عن أول أزمات آنا دى أرماس وبن إفليك بسبب العرض الأول لـ"جيمس بوند 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العلاقات بين بن افليك وانا دي ارماس ستشهد أولي التحديات الحقيقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب فيلم جيمس بوند أو "لا وقت للموت" مثلما يسمي آخر أفلام سلسلة جيمس بوند بالنسبة لدانيال كريج، حيث ذكر موقع "ذا صن" خلال تقرير مطول أن النجمة الكوبية الصغيرة قد تضطر لأن تحضر على الريد كاربت في نوفمبر المقبل بدون بن افليك.



انا دي ارماس

وجاء خلال التقرير الذى أضاف على لسان مصدر أن صناع الفيلم يفضلون أن تسلط الأضواء على العمل ونجومه بتركيز المصورين والصحف عليهم.



انا وبن افليك

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وهو الأمر الذى لن يحدث مع دي أرماس حال حضورأفليك معها حيث سيتحدث البعض عن علاقتهما وكيفية تطورها وهو الأمر الذى لا يرغب فيه صناع العمل، وبالتالي قد يسبب الأمر أول أزمة بالنسبة للثنائي حالة عدم تقبل بن افليك الأمر.

وعادة ما يخطف الثنائي بن افليك وانا دي ارماس الأنظار أينما حلا معاً حيث استغلا فترة كورونا أفضل استغلال وتفرغا من أعمالهما بهدف زيادة قوة ترابطهما معاً الأمر الذى ظهر على مدار الأشهر الماضية مع ظهورهما المتكرر سوياً.

وكان موقع الديلي ميل بدوره سلط الضوء على ظهورهما الأخير واهتم بإطلالتهما حيث ظهر بن أفليك بمظهر عادي من خلال زيه الكاجوال ممثل في بنطلون جينز وتيشرت، في حين ارتدت انا دي ارماس على غير العادة فستان مميز، وهو الأمر الذى أضاف التقرير بخصوصه أنها للمرة الأولي تظهر الممثلة الكوبية الشابة بزي كلاسيك حاولت إضفاء لمسة عليه من خلال القبعة كي يكون مناسبة لزي بن افليك.