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كما كشفت أصالة أيضاً في معرض حديثها أن "أكثر فترة عدت فيها لأحب نفسي أكثر هي هذه الفترة، حيث أنني أحببت شعري وتخليت عن عدساتي اللاصقة، ووصلات الشعر التي كنت أضعها، أردت أن أحب أصالة كما خلقها الله، دون أن يشوّه أي شيء حقيقتي".
وعن النصيحة التي تقدمها اصالة لابنتها شام، لا سيما بعد عقد خطوبتها منذ فترة، قالت: "على كل شخص أن يتعلم من كيسه وأقول لها الأشياء التي يجب أن تتأثر بها".
وتابعت: "لا أحد يمكنه أن يتعلم سوى من كيسه والنصيحة يمكن أن تقدمها نظريًا".
وفي حال أتت شام اليها مكسورة في يوم من الأيام، قالت أصالة: "لا قدر الله، شام قوية ومتسلحة بوالدتها وبعلمها، وحتى انا ورغم ما حصل معي لم أنكسر".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة: أصبحت أحب نفسي أكثر وتخليت عن عدساتي اللاصقة ووصلات الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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