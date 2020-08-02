أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ويكشف عن صورها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أمير كرارة بعيد ميلاد ابنته "ليلى"، والتي أتمت عامها الثامن، ونشر مجموعة صور تجمعهما في أول ظهور لها.

أمير ظهر في الصور، التي نشرها على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، وهو يخوضان مغامرات مع ابنته على الدراجات النارية والدراجة البحرية.

امير كرارة وابنته

الفنان المصري وجه تهنئة خاصة لابنته "ليلى"، حيث قال: "كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلبي".

يذكر أن الفنان المصري أمير كرارة متزوج من السيدة هند حسني، شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، ولديه منها ثلاثة أبناء هم: "سليم، وليلى، ونيللي".

امير كرارة وابنته

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يذكر أن أمير كرارة كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الإختيار"، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد المنسي، وشاركه البطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإنعام سالوسة، وغيرهم، وهو من إخراج بيتر ميمي.

امير كرارة وابنته

ومن المقرر أن يشارك أمير كرارة في موسم رمضان القادم بمسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

امير كرارة وابنته وزوجته

امير كرارة وابنته