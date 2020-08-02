رسالة خاصة من شاروخان للمسلمين.. ماذا تضمنت؟!

متابعة بتجــــــــــرد: توجه النجم الهندي شاروخان الى جمهوره بأخلص التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، نشر عبر حسابه على تويتر، وقال:” “عيد مبارك للجميع، اتمنى أن يجلب هذا اليوم وكل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم”.
وقد وجه نصيحة لمتابعيه، يوصيهم بمعانقة أنفسهم، دلالة منه على الحفاظ على التباعد الإجتماعي في ظل أزمة كورونا.
يذكر أن الممثل الهندي الشهير مسلم، إلا أن زوجته وأولاده يختلفون عنه بالدين.
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