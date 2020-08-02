رغم فارق السن الكبير.. شون بين يتزوج ليلا جورج

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت تقارير اليوم الأحد أن الممثل الأمريكي شون بين، 59 عاماً، تزوج من صديقته الممثلة الأمريكية-الأسترالية ليلا جورج 28 عاماً.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن إرينا زوجة المنتج الأمريكي مايك يدافوي هي التي كشفت عن نبأ الزواج الذي تم خلال مراسم سرية، بعد 4 أعوام من بدء العلاقة بين شون وليلا.
وكتبت إرينا على صفحتها على موقع إنستغرام لمشاركة الصور: نحن سعداء بأن ليلا وشون تزوجا، نحبكم.
ونشرت إرينا صورة لما يبدو أنه ليدي شون وليلا وهما يرتديان خاتمي الزواج.
يشار إلى أن العلاقة بين شون وليلا بدأت منذ خريف عام 2016.
ويذكر أن شون تزوج في السابق من المغنية الأمريكية مادونا والممثلة روبن وايت، وأنجب منها ديلا، 29 عاماً وهوبر، 26 عاماً.
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