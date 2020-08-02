أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد ابنته وينشر هذه الصور معها

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل النجم المصري ​أمير كرارة​، بعيد ميلاد ابنته “ليلى” الثامن ونشر مجموعة من الصور التي تجمعهما سوياً عبر خاصية الستوري بموقع “إنستغرام”. كرارة وابنته مارسا العديد من الهوايات سوياً بينها ركوب الدراجات النارية والجيت سكي وغيرهما. وعلى الصعيد الفني يتعاون أمير كرارة مع الممثل المصري أحمد السقا في مسلسل يحمل عنوان “نسل الأغراب” ويعتبر الأمر التعاون الاول لهما على صعيد الدراما، حيث أنهما تعاونا في السابق في السينما من خلال فيلمين هما “هروب اضطراري” و”حرب كرموز”.

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