صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال لقائه في برنامج ITS SHOW TIME، المذاع على قناة “سي بي سي”، وتقدمه الإعلامية مها الصغير، قال الفنان صلاح عبد الله، إن هناك أشخاصاً في حياته لهم تأثير إيجابي عليه، ولا يمكن أن ينكر فضلهم.

وأضاف: “في عام 2010 رايت الدموع المحبوسة في عيون المحبين عندما كنت على كرسي متحرك بعد تعرضي لوعكة صحية”، متابعاً: “شفت ناس كتير كانت خايفة عليا في فترة مرضي بدون مصلحة إطلاقا، أحمد السقا وقف جنبي ودار بي على كل الأطباء للتأكد من فعالية العلاج الذي أتناوله”.

وأكمل صلاح عبد الله: “لا أستطيع نسيان مواقف إنسانية كثيرة من الكثير من أصدقائي في الوسط الفني لأنهم وقفوا بجواري في فترة مرضي”.

يذكر أن صلاح عبدالله شارك في رمضان الماضي ضمن ضيوف الشرف بمسلسل “الاختيار” لأمير كرارة، وأحمد العوضي.