متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد نجاح أغنيتها الجديدة Bon Voyage التي طرحتها مؤخرًا بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في سباق “أحلى الأغاني” عبر راديو وتلفزيون “أغاني أغاني” في لبنان، وذلك بعد أن حصلت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.
أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،
أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
وتستعد كارول سماحة في الفترة المقبلة لطرح ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة بـBon Voyage في المرتبة الأولى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.