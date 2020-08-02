أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّت الفنانة الكبيرة أنوشكا ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامجه “مساء dmc” المذاع على قناة “dmc”، حيث كشفت إٔن حياتها تغيرت بعد فيروس كورونا، إذ وجدت أنه من الممكن أن تفقد شخصاً فجأة، مضيفة: “شعرت بقيمة اليوم العادي”.

وروت تفاصيل مشاجرة حدثت لها مع زميلة في المدرسة تسببت في طردها، قائلة: “تشاجرت مع صديقة لي وضربتها بسبب خطاب، واترفدت من المدرسة أسبوع”.

وعن ذكرياتها مع عيد الأضحي المبارك قالت أنوشكا: “اتعاقبت من عائلتي لأني هربت خروف العيد قبل ذبحه، والرحمة لا تتجزأ لذلك من يعذب حيواناً فهو شخص غير رحيم من الأساس”.

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وعن قصة قيامها بتهريب خروف الأضحية قبل ذبحه، قالت: ” كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك، وحدثت علاقة بيني وبين الخروف وقررت تهريبه قبل ذبحه في اليوم الثاني”.

وأردفت: “شاهدني أبي فضربني، لكني بعد ذلك اكتشفت سر ضربه لي”.