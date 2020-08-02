شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا 21 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد الحلو، حفلا غنائيا على إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي تقيمها الاوبرا وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق نسبة الدخول بـ 25% المقرر لها من رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يقدم المطرب محمد الحلو خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التي قدمها في مشواره الفني منها، "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

كما سيقدم أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، و"أهيم شوقا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، و"بتلومونى ليه" للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، و"وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، و"يا حبايب مصر" للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر، و"لعبة الأيام" للراحلة وردة.