شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم تايلور سويفت Folklore يبيع أكثر من 2 مليون نسخة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع فارايتي، أن ألبوم Folklore للنجمة العالمية تايلور سويفت باع أكثر من 2 مليون نسخة حول العالم في أسبوع واحد فقط، وأكد الموقع أن ألبوم تايلور سويفت الثامن والذي طرح بعنوان Folklore بيع منه مليون و300 ألف سخة في أول 24 ساعة من طرحه وهو الألبوم الذي حظى بإعجاب المعجبين والنقاد بعد إصداره بشكل مفاجئ.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وتصدرت أغنية تايلور سويفت الجديدة Cardigan من ألبومها فلكولور قوائم البحث بعدما حققت اكتر من 36 مليون مشاهدة علي اليوتيوب وتقول كلمات أغنية Cardigan لـ تايلور سويفت:

‏Vintage tee, brand new phone

‏High heels on cobblestones

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‏When you are young, they assume you know nothing

‏Sequin smile, black lipstick

‏Sensual politics

‏When you are young, they assume you know nothing