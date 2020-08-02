هنا الزاهد: "فيلم الغسالة عجبني لأنه مختلف عن أي عمل قمت به من قبل"

صرحت الفنانة هنا الزاهد، أن فترة تصوير فيلم "الغسالة" كانت من أصعب الأوقات التى مرت عليها، خاصة أنه تم تصوير العمل أثناء إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت "هنا": "بدأنا تصوير الفيلم قبل انتشار الفيروس، ولكن مع الوقت بدأ إنتشار فيروس كورونا، ما اضطرنا للتوقف لفترة كإجراء إحترازى لعدم إنتشاره، ولكننا إضطررنا بعدها لإستئناف التصوير، وفى الحقيقة كنت خائفة ولكن خرجت لاستكمال التصوير، والحمد لله انتهينا منه دون خسائر".

وأضافت، أنها منذ قراءتها الاولى للعمل وهى تعجبها القصة، وقالت: "عجبنى جدًا الفيلم، وشعرت إنه مختلف تماماً عن أى عمل قمت به، فالعمل هنا يحتوى على

الخيال والرومانسية وقصة حب كبيرة ولكن بشكل مختلف.

وتابعت، أجسد خلال أحداث الفيلم دور معيدة في كلية العلوم بقسم تشريح الحيوانات تدعى "عايدة" تنشأ بينها وبين أحمد حاتم الذى يجسد شخصية دكتور معها في الجامعة، قصة حب لتواجه العديد من العقبات، بسبب حادث قديم ارتكبه أثناء فترة التسعينيات، مما يجعله يفكر في العودة بالزمن لإصلاح تلك العقبة.

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وأوضحت، أن الفيلم تم تصويره بمواصفات أجنبية سواء من ناحية الصورة أو الإخراج أو الجرافيك، لتتناسب مع فكرته الجديدة المختلفة، وأتمنى أن ينال

إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أن اللوك المختلف الذى ظهرت به في الفيلم وأثار وقت نشرها صورتها جدلًا كبيرًا بسبب تخليها عن الشعر الأشقر التى اشتهرت به واستبدلته بالبني، أن المخرج عصام عبدالحميد والاستايلست فريدة فؤاد هما من اختارا هذا اللوك ليتماشى مع أحداث الفيلم.

وتمنت الفنانة هنا الزاهد بعد طرح فيلم "الغسالة" وحيداً في موسم عيد الأضحى وسط تراجع نسبة إشغال دور العرض السينمائية، نجاح الفيلم في ظل هذه الظروف التى تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا، وقرارات فتح السينمات بنسبة إشغال 25%.



فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.