أحمد حاتم عن فيلم "الغسالة: "نقدم الفانتازيا بروح واقعية"

صرح الفنان أحمد حاتم، بإنه بدأ تصوير فيلم "الغسالة" في فترة إنتشار جائحة كورونا، ما جعل فريق العمل يتوقف لفترة، ويعود مرة أخرى، ليكون هو الفيلم الوحيد الموجود في موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال "حاتم": أجسد مرحلة من مراحل الدكتور عمر، حيث يتجسد الدور بثلاث شخصيات، هم أنا والطفل محمد فرج والنجم محمود حميدة، وأحداث الفيلم تدور حول دكتور بكلية

العلوم الذى يقوم بإستخدام الغسالة للتخلص من العقوبات التى تمنعه من حب حياته، فيعود إلى فترة التسعينينات لمنع حدث أثر على علاقته بها.

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وأضاف: تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازيا، وهى فكرة جديدة، يتم تناولها في قالب مختلف، فكانت الروح المسيطرة على العمل أننا نقدم عملا خياليا بأسلوب

واقعي، ومن هنا تأتى الكوميديا، في حالة تصديق ما نقوم به، لأن أكثر ما جذبنى للمشاركة في الفيلم هو الموضوع ما أتاح لنا تقديم فيلم كبير ومميز، وتم التركيز على الرابط النفسى بين الشخصيات أكثر من الشكل.



فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.



