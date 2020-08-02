حسن بلبل يطرح "شريان الخير" أغنية جديدة في حب مصر

طرح الفنان حسن بلبل أغنية جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".
وكتب عليها معلقًا :"حسن بلبل في شريان الخير ..هدية العيد لأعظم كيان وأعظم انجازات في مصر ..هيئة قناه السويس ..شريان الحياه شكرًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسيشكرا لسيادة الفريق اسامه ربيع "
وكان "حسن"، قد صرح لإحدى البرامج التليفزيونية إنه ومنذ صغره كان معترضاً على قكر الإخوان ولا يميل لهم أبدً ، مضيفا أنه أنشأ فرقة
وأضاف، أنه يجب على الفنان أن يكون وطنيا ولديه انتماء صريح إلى بلده ولكن هناك فنانون لا يمتلكون الانتماء لبلدهم وينتظرون أى فرصة لخيانة أوطانهم مقابل الأموال.
وصرح "بلبل" بأن الفنان هانى رمزى والفنان سمير غانم قاما بتشجيع الفرقة منذ بدايتها.
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