أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالإقبال الشديد الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح، مساء أمس، السبت، في أول ليالي عروض عيد الأضحى المبارك.
ورفعت جميع المسارح لافتة كامل العدد، وذلك طبقاً لسعة كل مسرح، والتي لا تتعدى ٢٥٪ من سعة المسرح الأصلية.
الجميع من فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، و مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي نصت عليها وزارة الصحة داخل المسرح حفاظاً على سلامة
جدير بالذكر أن، البيت الفني للمسرح يقدم خلال موسم عيد الأضحى المبارك ٩ عروض مسرحية.
تقدم فرقة المسرح القومي اليوم الأحد، وغداً الأثنين، ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك، العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة المسرح القومى بالعتبة في تمام الثامنة مساء، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، عنرواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.
وتقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحى "رحلة سعيدة" ثالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.
بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض " الحادثة " ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من تأليف الكاتب الكبيرلينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، ومن إخراج عمرو حسان.
كانت هذه تفاصيل خبر المسارح ترفع شعار "كامل العدد" في أول ليالي عروض العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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