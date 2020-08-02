شـيرين عـبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء للمستشار تركي آل شيخ

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب تدوينة جديدة، تطالب جمهورها ومتابعيها الدعاء للمستشار تركي آلـ شيخ، عبر حسابها على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخولة المستشفى.



وكتبت "شيرين": "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.. يا ريت كل

الناس تدعي لأخونا الغالي المستشار تركي آل الشيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير".



وكان قد تعرض رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آلـ شيخ لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه

العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.

وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفىNYP Hospital New York Presbyterian ، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

