فن ومشاهير

شـيرين عـبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء للمستشار تركي آل شيخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب تدوينة جديدة، تطالب جمهورها ومتابعيها الدعاء للمستشار تركي آلـ شيخ، عبر حسابها على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخولة المستشفى.


وكتبت "شيرين": "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.. يا ريت كل

الناس تدعي لأخونا الغالي المستشار تركي آل الشيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير".


وكان قد تعرض رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، تركي آلـ شيخ لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه

العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.

وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفىNYP Hospital New York Presbyterian ، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شـيرين عـبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء للمستشار تركي آل شيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا