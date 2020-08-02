"من غير مجاملة" لـ أحمد جمال تقترب من 300 ألف مشاهدة

حققت أغنية "من غير مجاملة" للمطرب أحمد جمال، 262 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقىوميكس محمد شفيق، ديچيتال ماستر أمير محروس وتم التسجيل بستوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.
تقول كلمات الأغنية:
من غير مجاملة دي شبه كاملة .. وبجد عاملة زي الخيال
نسيتني إسمي وبشكل رسمي .. سلمت قلبي من غير فصال
ضحكتها تخبل وبجد تهبل .. من نظرة منها يالا السلام
أصل المحبه ملهاش أطبا .. وانا حالتي صعبة مابقتش أنام
ودي حاجة نادرة مافيش كلام.
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