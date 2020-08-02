أحمد خالد آمين يواصل التحضيرات لمسلسله الجديد "4 أيام و 3 ليالي "

يواصل المخرج أحمد خالد أمين التحضير لمسلسله الجديد "4 أيام 3 ليالي"، الذي يقوم ببطولته كريم عفيفي، ميدو عادل وآخرين.

وتدور فكرة المسلسل في 3 أجزاء، كل جزء يتضمن 15 حلقة، بأبطال مختلفين، حيث يلعب بطولة الجزء الأول كلاً من الفنان كريم عفيفى، ميدو عادل، محمود حافظ، دنيا ماهر، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن

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باقي الفنانين المشاركين في العمل، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل.

ومن المقرر عرض مسلسل "4 ايام و3 ليالى" عبر إحدى المنصات الرقمية المصرية، ويشارك فى بطولته كريم عفيفى، ميدو عادل، محمود حافظ، دينا ماهر، وعدد كبير من الفنانين الشباب، فضلا عن

أن مخرج العمل يحضر لجزء ثانى من المسلسل وسيتم الاعلان عن بطل الحكاية عقب الانتهاء من تعاقدات الجزء الأول.

ويعد مسلسل "3 أيام و4 ليالي" التعاون الثانى بين أحمد خالد أمين والمؤلف إيهاب بليبل، حيث قدما سوياً مسلسل "طلقة حظ" لنجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وعرض ضمن الماراثون الرمضاني للعام قبل الماضى، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، هبة مجدى، حسنى شتا، وعدد آخر من الفنانين.