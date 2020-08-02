عرض مسرحية "الطوق والأسورة" 3 أيام متتالية بدار الأوبرا المصرية

تعرض مسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم على المسرح المكشوف، بدار الاوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء في أيام 5 و 6 و 7 أغسطس المقبل، بعد أن عرضت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيرا.

يذكر أن عرض "الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان.

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وتمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى بالمهرجان

القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.

تدور أحداث مسرحية "الطوق و الأسورة" فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .