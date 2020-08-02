فيديو .. إيساف يتألق بـ رباعية سيدنا ابراهيم

تألق الفنان إيساف عبر مواقع السوشيال ميديا، وذلك منذ طرحه أغنية دينية بعنوان رباعية سيدنا إبراهيم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأغنية رباعية سيدنا ابراهيم من كلمات ياسر البلتاجي، وألحان جابر جمال، وتوزيع عمر مصطفى، ومونتاج محمد محمود، وعلاقات عامة سارة العسكري، وسوشيال Advertisements ميديا إسلام المسيري، وإشراف فني منى زهران. ميديا إسلام المسيري، وإشراف فني منى زهران. يذكر أن الفنان إيساف طرح مؤخرًا كليب بعنوان كل سنة وانت طيب، والأغنية من كلمات طاطا النوبي، وألحان وتوزيع محمد حريقة، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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