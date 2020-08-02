فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة ليلى إسكندر، عن انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بعد زيجة استمرت حوالي 6 سنوات، منهم عامين في السر.

وفاجأت إسكندر جمهورها عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، بمنشور صادم أعلنت خلاله انفصالها عن زوجها بقولها: "أعلن انفصالي رسمياً عن يعقوب الفرحان"، وذلك من دون إبداء أي أسباب.

وتجدر الإشارة إلى أن زواج إسكندر والفرحان استمر بشكل سري لمدة عامين، حيث كانت بداية معرفة الجمهور بعلاقتهما في نيسان 2014، بسبب وضع ليلى إسكندر لصور تجمعها بيعقوب كثيرًا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.