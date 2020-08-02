بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة بتجـــــــــرد: لا يترك الفنان المصري أحمد الفيشاوي أي فرصة إلا ويعبر فيها عن حبه الكبير لزوجته ندى الكامل، ولا تمر مناسبة حتى يشعل فيها تعليقات الجمهور بسبب تقبيله زوجته دائماً في العلن وأمام عدسات المصورين.

وبعد قبلته الشهيرة لها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وقبله مهرجان الجونة عاد الفيشاوي من جديد ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة مع زوجتة ندى الكامل وهو في جلسة رومانسية ويقبلها احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من متابعيه للتعليق على الصورة، حيث أكد البعض أن هذه الأمور لا يجوز أن تذاع على العلن لأنها أمور خاصة بين الزوجين، في حين ذكره أحد متابعيه بأن والده الفنان فاروق الفيشاوي لم يفعل ما يفعله ابنه ومع ذلك حقق نجاحاً كبيراً واحتراماً من الجمهور.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة أخرى جمعته بوالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي وزوجته وابنتيها، ليطالبه البعض من جديد أن يضم ابنته لينا إلى حضنه.