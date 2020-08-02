متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان أحمد عز جمهور مسرحية “علاء الدين” بالغناء على المسرح من دون موسيقى، ليكشف موهبة جديدة لم تكن معلومة عنه.
ونشر الفنان محمد جمعة فيديو جديداً عبر صفحته على “إنستغرام” ظهر فيه عز، وهو يغني أغنية الفنانة الكبيرة عزيزة جلال “بتخاصمني حبة” “بشكل مباشر خلال عرضه مسرحية “علاء الدين”، ليفاجأ الجمهور بحلاوة صوته ويتلقى تصفيقاً حاراً منهم.
يذكر أن مسرحية “علاء الدين” للنجم أحمد عز استأنفت عروضها الجماهيرية، بعد توقف أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وبسبب الإقبال الكبير على مشاهدة المسرحية أول أيام العيد، نظمت إدارة المسرح حفلين يومياً (ماتينيه وسواريه) لاستيعاب ما يمكن من طلبات الحجز في ظل الالتزام بنسبة الإشغال المسموح بها في المسرح وهي 25%.
وقررت الإدارة فتح باب الحجز للأسابيع التالية مع استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتم تطبيقها في المسرح المجهز بكافة وسائل وأدوات الوقاية الصحية والتعقيم.
يُشار إلى ان مسرحية “علاء الدين” يشارك في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.