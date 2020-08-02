بالفيديو – أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان أحمد عز جمهور مسرحية “علاء الدين” بالغناء على المسرح من دون موسيقى، ليكشف موهبة جديدة لم تكن معلومة عنه.

ونشر الفنان محمد جمعة فيديو جديداً عبر صفحته على “إنستغرام” ظهر فيه عز، وهو يغني أغنية الفنانة الكبيرة عزيزة جلال “بتخاصمني حبة” “بشكل مباشر خلال عرضه مسرحية “علاء الدين”، ليفاجأ الجمهور بحلاوة صوته ويتلقى تصفيقاً حاراً منهم.

يذكر أن مسرحية “علاء الدين” للنجم أحمد عز استأنفت عروضها الجماهيرية، بعد توقف أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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وبسبب الإقبال الكبير على مشاهدة المسرحية أول أيام العيد، نظمت إدارة المسرح حفلين يومياً (ماتينيه وسواريه) لاستيعاب ما يمكن من طلبات الحجز في ظل الالتزام بنسبة الإشغال المسموح بها في المسرح وهي 25%.

وقررت الإدارة فتح باب الحجز للأسابيع التالية مع استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتم تطبيقها في المسرح المجهز بكافة وسائل وأدوات الوقاية الصحية والتعقيم.

يُشار إلى ان مسرحية “علاء الدين” يشارك في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.