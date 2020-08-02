من حسين الجسمي.. تحية محبة ووفاء للبنان وجيشه وشعبه

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ النجم الإماراتي حسين الجسمي مباشرة من حفله الغنائي “حفل العيد والعطاء” الذي أقيم في “دبي أوبرا” في دولة الإمارات، مقدمًا مقطعًا من أغنيته المفضلة “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، وذلك في ختام حفل عيد الجيش اللبناني الـ 75 الذي بثّته جميع المحطات اللبنانية في نقل مباشر لمهرجان “كرمالك يا وطن” برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون.

شكلت مشاركة الجسمي في الحفل مفاجأة رائعة للشعب اللبناني الذي يعيش أزمة اقتصادية خطيرة تهدد كيان بلده، فوجّه لهم رسالة محبّة ودعم وقال: “مساء الخير لبنان، مساء الخير جيش لبنان، مساء الخير شعب لبنان الطيب والحبيب، من الإمارات العربية المتحدة تحيّة محبّة ووفاء لأحبائنا وأحبابنا في لبنان ولصمودهم في هذه الظروف التي يعيشونها الآن، وأنا أؤكد أنهكم لستم وحدكم نحن معكم قلبًا وقالبًا”.

لفتة حسين الجسمي الجميلة تجاه لبنان الذي يمرّ بأصعب مراحله على كافّة المستويات، لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور اللبناني، فتلقى “محبوب الملايين” عددًا كبيرًا من رسائل الحبّ والشكر والتقدير عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد إطلالته نشر حسين الجسمي تغريدة عبر صفحته في موقع “تويتر”، أعرب من خلالها مجددًا عن حبّه لبلد الأرز فكتب: “أنا بحب لبنان لتخلص الدني”.

جدير بالذكر أن مهرجان “كرمالك يا وطن” أقيم في منطقة نهر الكلب بدون جماهيري، التزامًا بالإجراءات التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.