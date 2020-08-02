شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة نسمة محجوب حفلا غنائيا، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، يوم الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس الجارى، ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف، والتى ستقدم خلاله باقى متنوعة من أغنياتها المميزة التى تنال إعجاب جمهورها.

وتطبق مسارح الأوبرا كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافةـ بوضع بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل‎.‎

‎ ‎يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

‎ ‎وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.‏