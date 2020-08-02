شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواعد كاتي هولمز زوج جينيفر أنيستون السابق سرًا ؟ اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل كانت النجمة العالمية كاتي هولمز تواعد النجم جاستن ثيرو زوج جينيفر أنيستون السابق سرا؟ فى هذا السياق نشرت مجلة New Idea خبرا جديدا يزعم ان الثنائي هولمز وثيرو يتواعدا منذ شهر مارس في سلسلة من التواريخ السرية في جميع أنحاء مدينة نيويورك وحسب المجلة اكد عدد من أصدقاء الثنائي ان كاتي وجاستين يتقابلا ويزوران.

واضافت المجلة ان العلاقة تبدو جدية بما يكفي لدرجة أن أنيستون باركت لجاستين عليها، في حين التقى جاستن بابنة هولمز سوري كروز.

لكن لماذا يسعى ثيرو إلى مباركة زوجته السابقة قبل مواعدة أي شخص لذلك تحقق موقع Gossip Cop من القصة وأكد أنها مجرد شائعة وأن كل ما يربط الثنائي انهما أزواج سابقين لمشاهير ، وأنهما يعيشان بنفس المدينة .

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وشاركت النجمة العالمية كورتني كوكس متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو مع النجمة جينيفر أنيستون، داخل منزلها، وهما يرتديان الكمامة الطبية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت كوكس فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ قليل، وهي ترتدي الكمامة الطبية، ولم تكتفى بذلك بل صممت كمامات طبية خصيصاً لكلبيها