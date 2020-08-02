شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد أمين يبدأ تصوير مسلسل "3 أيام و4 ليالى" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج أحمد خالد أمين لتصوير مسلسل "3 أيام و4 ليالى" عقب عيد الاضحى، وهو مسلسل مكون من 3 أجزاء ،كل جزء يتضمن 15 حلقة، بأبطال مختلفين، حيث يلعب بطولة الجزء الأول كل من الفنانون كريم عفيفى وميدو عادل ومحمود حافظ ودنيا ماهر، ويتبقى عدة شخصيات سيتم الاعلان عنهم الأيام المقبلة، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل.

ويعد المسلسل التعاون الثانى بين أحمد خالد أمين والمؤلف إيهاب بليبل، حيث قدما سوياً مسلسل "طلقة حظ" لنجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وعرض العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين وهبة مجدى وحسنى شتا، وعدد كبير من الفنانين.

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مسلسل "3 ايام و4 ليالى" من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية المصرية، ويشارك فى بطولته كريم عفيفى، ميدو عادل، محمود حافظ، دينا ماهر، وعدد كبير من الفنانين الشباب، فضلا عن أن مخرج العمل يحضر لجزء ثانى من المسلسل وسيتم الاعلان عن بطل الحكاية عقب الانتهاء من تعاقدات الجزء الأول .