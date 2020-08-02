يوسف الخال يكشف عن لوحة لعائلته بريشة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان يوسف الخال، عن لوحة لعائلته، رسمتها له شقيقته الفنانة ورد الخال.

ونشر يوسف، الصورة عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏لمّا حلم حياتك يتحقق.. الله لا يحرم حدا هذه النعمة.. ‎عائلتي مملكتي.. نيكول سابا، لوحة بريشة ‎ورد الخال.. شخصيا".

يذكر أن، يوسف الخال، شارك فى عدة أدوار، منها مسلسل "سارة" مع سيرين عبد النور، وتألق أيضا بمسلسل "لو" عام 2014 وبمسلسل "أجيال" مع الفنانة نادين نجيم، ومع باميلا الكيك فى" جذور" عام 2013.