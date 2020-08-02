أحمد الفيشاوي في أحدث صورة لعائلته ويقبل زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور له مع عائلته.

ونشر الفيشاوي، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حب العائلة"، وظهر في الصور مع والدته، وزوجته وهو يقبلها.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، ينتظر عرض فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي بدور العرض السينمائي، كما ينتظر عرض فيلم الحارث، مع ياسمين رئيس، وإخراج محمد نادر.

كما ينشغل بتصوير فيلمي 30 مارس مع أحمد خالد موسى، وقمر 14 مع هادي الباجوري.