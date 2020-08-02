صور| إنجي شرف تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إنجي شرف صورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الصور من أمام البحر، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف، مسلسل "الضاهر"، الذي عرض العام الماضي، على شاشة تليفزيون الحياة.

والمسلسل بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، مادلين طبر، أميرة هاني، ومن تأليف شريف عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.