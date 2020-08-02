إبراهيموفيتش يسجل إنجاز تاريخي جديد بالدوري الإيطالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أحرز المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفا بعد أن أهدر ركلة جزاء ليقود ميلان للفوز 3-صفر على كالياري في الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت.

ورفع المهاجم المخضرم (38 عاما)، الذي قد يكون خاض مباراته الأخيرة في ولايته الثانية في النادي، رصيده إلى 10 أهداف منذ عودته في يناير ليصبح أكبر لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

وينتهي عقد اللاعب السويدي بمباراة اليوم، رغم أن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أن اللاعب قد يمدد تعاقده لموسم واحد إضافي.

وتقدم ميلان بهدف سجله راغنار كلافان بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 11، حيث سدد رفائيل لياو في القائم من زاوية ضيقة وردت الكرة نحو مدافع إستونيا ودخلت المرمى.

وحصل ميلان على ركلة جزاء بعد لمسة يد قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن إبراهيموفيتش أهدر الركلة.

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ونجح إبراهيموفيتش في تعويض ذلك، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يضيف جياكومو بونافنتورا هدفا بعد دقيقتين.

وأنهى ميلان، الذي لم يخسر منذ استئناف الموسم في يونيو، الدوري في المركز السادس برصيد 66 نقطة وسيلعب في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان النجم السويدي،قد سجل الأسبوع الماضي ثنائية رائعة في فوز ميلان على سامبدوريا 4-1، مساء الأربعاء، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 9 أهداف خلال 17 مباراة منذ عودته في يناير الماضي للكالتشيو بعد نهاية رحلته مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

وكشفت شبكة “إي إس بي إن” الرياضية أن إبراهيموفيتش (38 عاما) أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا في الدوري الإيطالي للعملاقين إنتر ميلانو وآيه سي ميلان.

ويعد ذلك إنجازا لم يحققه أي لاعب من قبل، لا سيما أنه لعب مع 3 أندية كبيرة في الكرة الإيطالية، حيث لعب ليوفنتوس وسجل 23 هدفا خلال موسمين.