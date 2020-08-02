برشلونة.. الأول عالميا في التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي

وحقق النادي الكتالوني نموا بنسبة 18 في المئة في مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بالسنة الماضية، حيث سجل وفق بيانات Blinkfire Analytics، خلال العام 2019-2020، مليار و376 مليون إعجاب وتعليقات ومشاركات وإعادة تغريد، على شبكات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وحلّ في المركز الثاني بعد برشلونة، ليفربول الإنجليزي الذي حقق مليار و291 مليون تفاعل، بينما جاء مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة بمليار و129 مليون تفاعل، وذهبت المرتبة الرابعة ليوفنتوس الإيطالي بـ826 مليون تفاعل، وكان المركز الخامس من نصيب ريال مدريد بـ765 مليون تفاعل.

Advertisements

وتربع برشلونة على الصدارة في كل من “إنستغرام” و”تويتر”، بينما كانت “فيسبوك” الشبكة الوحيدة التي لم يتصدرها، إذ حلّ فيها بعد ليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبالنسبة لموقع “يوتيوب”، جاء “البلوغرانا” أيضا متقدما على باقي المنافسين، حيث جمعت قناة برشلونة بين أول يوليو 2019 و30 يونيو 2020، 458 مليون مشاهدة لمحتواها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالموسم السابق.

وخلال العام الأخير، اكتسب برشلونة ما مجموعه 26 مليون متابع جديد، ولديه بالفعل أكثر من 368 مليون.