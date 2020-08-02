كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هبة نور: "المسلسلات المشتركة" لا علاقة لها بتراجع الدراما السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة السورية هبة نور أنها من متابعي الدراما المشتركة ومن المشجعين لها ومن محبيها، نافية أن تكون هناك علاقة للمسلسلات المشتركة بتراجع الدراما السورية في السنوات الأخيرة.

وأضافت نور في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن لأي كان أن يسحب البساط من الدراما السورية" بحد وصفها.

واعتبرت من جانبها أن "الدراما السورية عرفت منذ القدم على صعيد الوطن العربي، لكنها عانت من بعض الظروف القاسية نتيجة الحرب، ونتيجة بعض القائمين على صناعتها".