كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيمان العاصي: البطولة المطلقة ليست ضمن شروطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة إيمان العاصي أنها لا تضع البطولة المطلقة ضمن شروطها أو حساباتها بل بالعكس أنا تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية لأن كل ممثل فيها يكمل الآخر.

وأضافت في تصريحات صحفية المسلسل أو الفيلم في حالة البطولة المطلقة يكون شديد التنوع والجمهور يحب هذه النوعية".

وتابعت: "عموما ما يهمني هو مضمون الشخصية التي أجسدها ونوع الدور واختلافه ومدى ما يقدمه من تطور في أدائي، ولذلك أختار الأعمال التي تعتمد على قصة مميزة وأحداث مشوقة ومؤثرة.".