شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف تجسد دور طبيبة نفسية فى "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة رانيا يوسف، تصوير أحادث دورها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادى تزامنا مع عيد الأضحى، والتي تجسد خلاله شخصية "الدكتورة راجية" التي تعمل طبيبة نفسية.





مسلسل "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.





المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.



